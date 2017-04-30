Дата вынесения решения Стокгольмского арбитража по делу "Нафтогаза" и "Газпрома" пока не известна

Дата вынесения решения Арбитражным институтом Торговой платы Стокгольма по судебному спору между Национальным нефтегазовым холдингом «Нафтогаз Украины» и российским газовым монополистом «Газпром», относительно условий контракта купли-продажи природного газа пока не известна.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе «Нафтогаза».

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«Мы еще не знаем, когда оно (решение Арбитража – УНИАН) будет оглашено, но это будет не сегодня», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице «Нафтогаза Украины» подала иск к российскому «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС по территории Украины и по купле-продаже Украиной российского газа.

В октябре-декабре 2016 года в Арбитражной палате Стокгольма состоялись слушания по газовому спору относительно условий контракта, заключенного между компаниями в 2009 году. Ранее сообщалось, что результаты иска по контракту на закупку газа ожидается в апреле 2017 года.

7 апреля председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что последняя информация о возможном решении, которое вскоре будет принято в Стокгольмском арбитраже в рамках иска «Нафтогаза» по контракту на закупку газа, является оптимистичной для Украины. Также он добавил, что в «Газпроме» уже обсуждаются варианты возможного проигрыша.

По данным финансового отчета «Нафтогаза» за 2016 год, государственный холдинг требует от «Газпрома» по контракту купли-продажи газа 17,9 млрд долл., тогда как исковые требования «Газпрома» к «Нафтогазу» составляют 45,7 млрд долл.