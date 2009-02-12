НКРЭ не исключает пересмотра цен на газ для ТКЭ

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики не исключает возможности пересмотра цен на природный газ для предприятий теплокоммунэнерго по завершении отопительного сезона.

Об этом сообщил председатель комиссии Валерий КАЛЬЧЕНКО, комментируя вопрос УНИАН о возникновении существенного финансового небаланса НАК «Нафтогаз Украины» из-за повышения цены на импортный газ и фиксации его цены для предприятий ТКЭ на уровне декабря.

«После окончания отопительного сезона необходимо изучить все возможности финансового состояния "Нафтогаза", рассмотреть, возможно, внесение изменения в бюджет (увеличить сумму компенсации НАК «Нафтогаз Украины» по разнице цены импортного газа и фактической стоимости газа как товара, отпускаемого ТКЭ НАКом - УНИАН), потом только возвращаться к этому вопросу», - сказал В.КАЛЬЧЕНКО, отметив при этом, что даже в случае пересмотра цен в сторону повышения комиссия будет делать это поэтапно, опираясь на практику ежемесячного 3% увеличения, которое происходило в 2008 году.

В то же время В.КАЛЬЧЕНКО отметил, что в ходе отопительного сезона пересмотр цен на газ может катастрофически сказаться на финансовом положении ТКЭ.

Как сообщил УНИАН представитель НАК «Нафтогаз Украины», при формировании финансового плана компании на 2009 год монополист предложил установить стоимость газа как товара, отпускаемого ТКЭ, на уровне 1520 грн. за тыс. кубометров (цена без учета тарифа на транспортировку, целевой надбавки, а также НДС).

«Компания будет настаивать на повышении цены газа для ТКЭ после окончания отопительного сезона, поскольку при заложенной в Госбюджете сумме компенсации (в рамках постановления Кабмина №440) в 1,6 млрд. грн. у компании будет существенный финансовый небаланс», - сказал собеседник агентства, отметив при этом, что НАК будет просить правительство и НКРЭ пересмотреть тарифы для ТКЭ с 1 апреля или, в крайнем случае, с 1 мая.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ решила зафиксировать цену газа для предприятий ТКЭ на уровне декабря 2008 года - 872,78 грн. за тыс. кубометров.

Ежегодные объемы газа, поставляемые НАК «Нафтогаз Украины» предприятиям ТКЭ, составляют около 11-12 млрд. кубометров.