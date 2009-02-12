MAVIR ZRt. незаконно блокирует поставки электроэнергии из Украины

Действия государственного системного оператора энергосистемы Венгрии MAVIR ZRt. по блокированию поставок электроэнергии из Украины в Венгрию незаконны.

Такое мнение УНИАН высказала заместитель директора Государственного предприятия внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" Ирина ТИХОНЧУК.

"MAVIR незаконно блокирует поставки электроэнергии из Украины в Венгрию. Действия венгерского системного оператора идут в разрез с требованиями соответствующих директив Евросоюза", - сказала она журналистам в Киеве в четверг.

И.ТИХОНЧУК сообщила, что MAVIR с конца прошлого года безосновательно отказывается согласовать распределение трансграничной мощности между европейскими компаниями в соотношении, определенном госпредприятием "Укринтерэнерго" на основании заключенных контрактов на продажу электроэнергии.

"Все это время MAVIR пытается нам объяснить, что более 75% всего сечения Украина – Венгрия – 350 МВт из 455 МВт – с венгерской стороны зарезервировано для компании System Consulting, которая не имеет действующего контракта с "Укринтерэнерго" на покупку электроэнергии", - сказала замдиректора "Укринтерэнерго".

"На каком основании MAVIR в одностороннем порядке, без согласования с украинской стороной, зарезервировал мощность для компании, не имеющей контракта, - нам непонятно", - добавила И.ТИХОНЧУК.

В то же время заместитель директора по перспективному развитию и евроинтеграции госпредприятия "НЭК "Укрэнерго" Анатолий БАТАЛОВ подтвердил журналистам, что оператор энергосистемы Венгрии в январе и начале февраля в одностороннем порядке блокировал все 455 МВт трансграничной мощности на сечении Украина – Венгрия.

"Покупателей электроэнергии на украинско-венгерской границе всегда определяла украинская сторона, как владелец экспортируемого товара", - отметил он.

Между тем, А.БАТАЛОВ уклонился от ответа на вопрос о том, что госкомпания MAVIR своими действиями пытается вынудить "Укринтерэнерго" возобновить поставки электроэнергии в адрес компании System Consulting ZRt. венгерского предпринимателя Ласло КАПОЙИ.

"Могу сказать лишь то, что когда ранее "Укринтерэнерго" через нас подавало на MAVIR распределение трансграничной мощности, в котором на компанию System Consulting приходилось 350 МВт, никаких вопросов с венгерской стороны не возникало, и поставки шли беспрепятственно", - сказал замдиректора "Укрэнерго".

Как сообщал УНИАН, MAVIR начал блокировать импорт электроэнергии из Украины в 2008 году, когда "Укринтерэнерго" стало снижать мощность поставок в адрес System Consulting и увеличивать мощность поставок в адрес компании Ukrenergy Trade ZRt. (Венгрия), 24% акций которой с июля прошлого года принадлежат украинскому госпредприятию.

Поставки электроэнергии из Украины в Венгрию из-за действий MAVIR по итогам 2008 года сократились на 30,9%, по сравнению с 2007 годом, – до 2,193 млрд. кВт/ч, тогда как в Словакию возросли в 5,3 раза – до 1,838 млрд. кВт/ч. При этом часть украинской электроэнергии, поставленной непосредственно в Словакию, была размещена в Венгрии.

"Укринтерэнерго" с 1 января 2009 года не поставляет электроэнергию компании System Consulting, которая на протяжении многих лет является посредником между украинским госпредприятием и венгерским государственным электроэнергетическим холдингом MVM.