Министерство энергетики США снизило прогноз мирового спроса на нефть

Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США снизило свой прогноз мирового спроса на нефть в 2009 году, передает ИА "Туран".

Сообщается, что согласно новому прогнозу, спрос на нефть сократится, по сравнению с 2008 годом, на 1,17 млн. баррелей и составит 84,70 млн. баррелей в сутки. Это на 0,4 млн. барр./сутки ниже предыдущего прогноза.

По оценке EIA, спрос на нефть восстановится в 2010 году, но окажется на 60 тыс. баррелей ниже предыдущего прогноза - только 85,92 млн. барр./сутки. Своего пика спрос на нефть в мире достиг в 2007 году, составив 85,9 млн. баррелей в сутки.

Потребление нефти резко сокращается в связи с экономическим кризисом. EIA ожидает, что спад мировой экономики в 2009 году составит 0,1% при спаде на 2,7% в США.

Спрос на нефть в США, по оценке EIA, упадет в 2009 году до 19,02 млн. барр./сутки, а в 2010 году его рост составит 19,24 млн. барр./сутки.