Нефть дорожает на данных о сокращении ее запасов в США

Мировые цены на нефть растут утром в среду на данных Американского института нефти (API) о существенном снижении запасов "черного золота" в США, сообщает Прайм.

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"По состоянию на 07:35 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,75% - до 50,84 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,61% - до 47,95 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Согласно отчету API, запасы нефти в США уменьшились на 4,2 миллиона баррелей. При этом запасы на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 215 тысяч баррелей.

"Между тем во вторник нефть марки Brent дешевела и завершила торги на отметке в 50,46 доллара за баррель. Это является самым низким уровнем закрытия с 29 ноября. Стоимость сырья компенсировала рост после достижения странами, входящими и не входящими в ОПЕК договоренности о сокращении добычи "черного золота". Удешевление нефти было связно с ожиданиями инвесторов переизбытка сырья на рынке после публикации данных об увеличении добыче в Ливии, а также на фоне роста числа буровых установок в США", - подчеркивает издание.

В настоящее время трейдеры ожидают данных статистики по коммерческим запасам нефти в США (исключая стратегический резерв) от минэнерго страны. По прогнозам опрошенных агентством аналитиков, за неделю, завершившуюся 28 апреля, показатель снизился на 2,16 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 526,54 миллиона баррелей.