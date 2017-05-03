Китай начал строительство национальных мини-АЭС

Китай приступил к строительству мини-АЭС собственной разработки, сообщает Прайм со ссылкой на Международное радио Китая (CRI).

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Сообщается, что первая мини-АЭС с реактором ACP-100 "Линлун" будет построена на острове Хайнань. Технические характеристики не сообщаются.

Как отмечает Международное радио Китая, мощность АЭС может составить примерно 100 МВт. Также сообщается, что мини-АЭС планируют использовать для энергоснабжения и отопления отдельных жилых районов.

Также Международное радио Китая сообщает, что ACP-100 "Линлун" является первым в мире мини-реактором, получившим всю необходимую разрешительную документацию МАГАТЭ.