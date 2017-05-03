Китай начал строительство национальных мини-АЭС
09:28, 03 мая 2017Энергетика
1097
Мини-АЭС мощностью около 100 МВт планируют использовать для энергоснабжения и отопления отдельных жилых районов.
Иллюстрация REUTERS
Китай приступил к строительству мини-АЭС собственной разработки, сообщает Прайм со ссылкой на Международное радио Китая (CRI).
Читайте такжеВ Китае подтвердили приостановку импорта угля из Северной Кореи
Сообщается, что первая мини-АЭС с реактором ACP-100 "Линлун" будет построена на острове Хайнань. Технические характеристики не сообщаются.
Как отмечает Международное радио Китая, мощность АЭС может составить примерно 100 МВт. Также сообщается, что мини-АЭС планируют использовать для энергоснабжения и отопления отдельных жилых районов.
Также Международное радио Китая сообщает, что ACP-100 "Линлун" является первым в мире мини-реактором, получившим всю необходимую разрешительную документацию МАГАТЭ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter