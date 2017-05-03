"Газпром" и европейские компании выделят кредит на газопровод в обход Украины

На строительство газопровода "Северный поток-2" от России в Европу в обход Украины "Газпром" и его европейские партнеры выделят бридж-кредит (краткосрочный, на три года) на общую сумму 6,65 миллиарда евро. Воплощением проекта займется компания Nord Stream 2 AG, сообщает РБК.

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"Соглашение подписали 30 апреля. Срок действия кредитования - до конца 2019 года. Ставка составит 6%, агент по кредиту - Glas Trust Corporation Ltd. Это промежуточный кредит, он будет предоставлен до того, как Nord Stream 2 AG сможет привлечь проектное финансирование", - говорится в сообщении.

Nord Stream 2 AG планирует построить газопровод длиной 1,2 тысячи километров по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину. Маршрут пройдет вдоль газопровода "Северный поток". В целом проект оценивается в 9,5 миллиарда евро.

В конце апреля "Газпром" согласовал схему финансирования с европейскими компаниями-участниками проекта: Shell, Uniper, Wintershall, Engie и OMV. Пять европейских компаний обязуются предоставить долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта, или 4,75 миллиарда евро.

Изначально предполагалось, что партнеры вместе с "Газпромом" станут акционерами проектной компании Nord Stream 2 AG, а основной объем финансирования (70%) дадут банки. Но в июле 2016 года польский антимонопольный регулятор не разрешил западным компаниям войти в проект, и схему финансирования пришлось изменить.