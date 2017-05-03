Украина с начала мая увеличила закачку газа в подземные хранилища в 2 раза

Украина с начала мая увеличила объем газа, который в течении суток закачивается в подземные хранилища, в 2 раза – до 42 миллионов кубометров. Об этом сообщает пресс-служба государственной компании-оператора газотранспортной системы "Укртрансгаз".

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"Начиная с мая, Украина нарастила темпы заполнения газохранилищ. Суточный режим закачки вырос в два раза, до 42 миллионов кубометров", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, с начала текущего года в подземные хранилища газа было закачано 0,6 миллиарда кубов "голубого" топлива, что в два раза больше показателей аналогичного периода прошлого года.

"По состоянию на сегодняшний день в подземных хранилищах хранится 8,478 миллиарда кубометров "голубого" топлива, а закачка происходит на пяти хранилищах", - добавили в пресс-службе.

По информации компании, при прохождении отопительного сезона 2016-2017 годов из газохранилищ было отобрано лишь 6,7 миллиарда кубометров газа, что на 21% меньше показателей аналогичного периода 2015-2016 годов.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года правительство утвердило график подготовки Украины к отопительному сезону, а также определило объемы запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией.

В отопительный сезон 2016-2017 годов Украина вошла с запасами газа на уровне 14,7 миллиарда кубометров. 13 марта "Укртрансгаз" сообщил, что Украина прекратила отбор газа из хранилищ и начала его закачку.

С 26 апреля по 3 мая 2017 года запасы природного газа в ПХГ выросли на 2% - до 8,478 миллиарда кубометров.