Россия значительно увеличила транзит газа через Украину

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-апреле 2017 года увеличился по сравнению с январем-апрелем 2016 года на 23% - до 30,5 млрд куб. м, сообщает пресс-служба госкомпании «Укртрансгаз».

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Согласно сообщению, в апреле для потребителей Европы было транспортировано 7,3 млрд куб. м газа, что на 31,5% больше прошлогодних показателей.

В настоящее время суточный режим транспортировки газа для нужд европейских потребителей составляет более 254,3 млн куб. м.

«Традиционно «Укртрансгаз» своевременно и в полном объеме выполняет заявки контрагентов, несмотря на несоблюдение контрактного давления российской стороной», - прокомментировали в пресс-службе компании, добавив, что по состоянию на утро 3 мая давление на российской пограничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа составляет 57,7 атм. вместо оговоренных контрактом 60 атм.

Как сообщал УНИАН, транзит природного газа через украинскую ГТС в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 млрд куб. м. В феврале этого года Украина увеличила прокачку газа через свою территорию на 30% – до 7,6 млрд куб. м.