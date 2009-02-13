РФ, Норвегия и Канада присматриваются к арктической нефти

Падение цен на нефть затрудняет разведку нефтяных и газовых месторождений в Северном Ледовитом океане, но Россия, Норвегия и Канада все-таки работают над доступом к потенциально огромным природным ресурсам в этом регионе, сообщает Рейтер.

По оценке Геологического комитета США, четверть всех еще неизученных запасов нефти и природного газа хранится под водами Арктики. Но труднодоступность и суровый климат тех мест означают, что для освоения этих запасов требуются серьезные инвестиции, а при нынешнем уровне цен на нефть даже не каждый международный нефтяной гигант может позволить себе такие траты.

Чтобы оправдать многомиллиардные вложения, нефть должна подорожать с нынешних 35 долл. за баррель хотя бы до 100 долл., говорит Тимоти Кризик, специалист по энергоносителям Cambridge Energy Research Associates (CERA).

"При нынешних низких ценах на нефть и газ вопрос стоит так - возможно ли получить прибыль от добычи в этом регионе?" - сказал он, выступая на конференции, организованной CERA.

Пока что работу в Арктике проводят лишь российские и норвежские компании при значительной поддержке государства.

Газпром работает над проектом разработки гигантского газового месторождения "Штокман" в Баренцевом море, стоимость которого может превысить 40 млрд. долл. Окончательное решение о начале проекта должно быть принято к началу 2010 года.

Также в Баренцевом море норвежская StatoilHydro разрабатывает за Полярным кругом нефтегазовое месторождение Snohvit - "Белоснежка". Стоимость начальной стадии проекта уже подскочила до 7,7 млрд. долл. с 5,1 млрд. долл. из-за проблем с оборудованием.

У северного побережья Аляски несколько компаний, включая Royal Dutch Shell, изучают возможность разведки месторождений в ледяных водах Чукотского моря и моря Бофорта.

Северный Ледовитый океан омывает берега пяти стран - России, Норвегии, США, Канады и принадлежащей Дании Гренландии, и все эти страны заявляют о правах на часть его территории. Вопросами территориальной принадлежности Арктики занимается ООН, но по мнению аналитиков, наиболее сильна позиция России.