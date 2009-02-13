Нефть ОПЕК подешевела еще

Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) незначительно снизилась, но упала ниже отметки в 42 долларов, следует из сообщения организации, сообщает РИА Новости..

По состоянию на 12 февраля нефтяная "корзина" подешевела до 41,79 доллара за баррель против 42,30 доллара накануне. Таким образом, ее стоимость сократилась на 0,51 доллара.