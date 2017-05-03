"Энергоатом" объявил тендер на строительство хранилища для отработавшего ядерного топлива

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» объявила тендер на строительство Централизованного хранилища для отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) и создание под него инфраструктуры стоимостью 939 млн грн.

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Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в системе публичных закупок Prozorro.

Согласно тендерной документации, предметом закупки является «Строительство ЦХОЯТ реакторов ВВЭР АЭС Украины (строительство торговых помещений, складов и промышленных строений, объектов транспортной инфраструктуры)».

Ожидаемая стоимость такого строительства составляет 939,084 млн грн, а предельный срок подачи заявлений – 6 июня 2017 года.

Согласно сообщению, работы по строительству должны быть выполнены на протяжении 24 месяцев, ориентировочно до 20 июля 2019 года. Это хранилище будет расположено на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС – в Иванковском районе Киевской области.

Как сообщал УНИАН, контракт на строительство ЦХОЯТ, создание инфраструктуры и поставку под него соответствующего оборудования между «Энергоатомом» и американской компанией Holtec Internatinal был подписан еще в 2004 году. Однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры и экономического кризиса 2008 года, проект был фактически заморожен. По информации украинской компании, на сегодня договор предусматривает, что «Энергоатом» построит хранилище и транспортную инфраструктуру, а Holtec Internatinal поставит специальное оборудование для размещения и хранения отработавшего топлива.

В апреле 2016 года было заявлено о переносе срока запуска ЦХОЯТ на конец 2018 года из-за отсутствия средств для финансирования проекта и проблем с предоставлением земельного участка для хранилища.

В октябре 2016 года Кабмин выделил 45,2 га в зоне отчуждения под строительство ЦХОЯТ.

В конце марта компания «Укрэнергомонтаж», входящая в состав украинской государственной строительной корпорации «Укрбуд», сообщила, что в апреле 2018 года она планирует закончить работы по строительству участка железной дороги для ЦХОЯТ.

Справка УНИАН. Хранилище будет вмещать отработавшее топливо с украинских АЭС, поскольку возможности по хранению такого топлива на самих станциях (в бассейнах выдержки) ограничены. Общая емкость ЦХОЯТ составит 16 529 отработавших тепловыделяющих сборок для реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Проектный срок эксплуатации – не менее 100 лет, а срок введения в эксплуатацию – 2019 год.

Согласно информации «Энергоатома», из-за отсутствия собственного хранилища Украина ежегодно тратит 200 млн долл. на оплату услуг российской компании «Росатом» по вывозу и переработке отработанного топлива на территории РФ.