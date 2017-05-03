Поставки российского сжиженного газа в Украину приостановлены - СМИ

Российские таможенные органы начали требовать от экспортеров сжиженного газа (СУГ) в Украину положительное заключение Федеральной службой по техническому и экспортному контролю РФ (ФСТЭК).

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По словам операторов, требование заключения ФСТЭК для железнодорожных партий начало действовать с 1 мая. Об этом, в частности, было сообщено грузоотправителям в телеграмме РЖД. В то же время, автомобильный экспорт был невозможен без заключения ФСТЭК уже 28 апреля.

«Еще 27 апреля грузили нормально, а 28-го два поехали в Брест двумя машинами за «лукойловским» газом, и уже отбой, вернулись порожними», – сообщил представитель крупной компании-импортера газа в Украину. Источник в «Белоруснефти» сообщил, что проблем с оформлением экспорта в Украину 1-4 мая не наблюдалось.

Российские поставщики отмечают, что при оформлении таможенной декларации груза в направлении Украины таможня запрашивает заключение ФСТЭК как дополнительный документ.

Порядок получения разрешения размещен на сайте этого ведомства, и предполагает 15-дневный срок рассмотрения заявки, а также 10-дневный срок для подачи дополнительных документов. При этом заключение требуется на каждый контракт.

«Как только порядок получения был опубликован в конце апреля, мы сразу подали все документы на заключения по нашим контрактам. К середине мая должен быть ответ», сообщил представитель российской компании-поставщика. Он отметил, что в случае негативного заключения законодательством предусмотрено судебное оспаривание.

Как российские поставщики, так и украинские импортеры сообщают, что новые требования в ближайшее время не окажут влияния на украинский рынок. «ГНС залиты газом под завязку, по некоторым станциям до сих пор действует конвенция «Укрзализныци» на отгрузку, поскольку подъездные пути заняты гружеными цистернами», – резюмировал один из столичных трейдеров.

Напомним, 4 апреля 2017 года было получено подтверждение об ограничении экспорта СУГ от таможни РФ.

По информации ряда источников, разыскиваемый бизнесмен Сергей Курченко при поддержке российских властей пытался стать монопольным оператором по поставке российского СУГ. Ожидалось, что разрешения ФСТЭК могут получить только несколько украинских компаний.