Тимошенко предложила японцам украинские ТЭС

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предложила японским компаниям принять участие в приватизации украинских теплоэлектростанций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе встречи с представителями крупнейших японских корпораций.

«Мы хотим приватизировать тепловые электростанции, приватизировать с привлечением японских корпораций, если у вас будет желание», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с этим она предложила также и другой вариант сотрудничества – создание совместных предприятий для реконструкции ТЭС. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что украинские ТЭС, которые сейчас работают на угле, нуждаются в модернизации для повышения эффективности работы и сокращения вредных выбросов в атмосферу.