Экспорт электроэнергии из Украины вырастет в два раза - Минэнергоугля

Министерство энергетики и угольной промышленности прогнозирует экспорт электроэнергии в мае в размере 583 млн кВт-ч, что в два раза больше объема экспорта электроэнергии в мае 2016 года.

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Об этом говорится в опубликованном на сайте министерства Прогнозном балансе электроэнергии на май 2017 года.

Согласно документу, из 583 млн кВт-ч 272 млн кВт-ч планируется экспортировать в Молдову, 141 млн кВт-ч – в Польшу и 170 млн кВт-ч – из так называемого «острова Бурштынской ТЭС» (отсоединенная от объединенной энергосистемы Бурштынская ТЭС, которая входит в структуру частного энергохолдинга ДТЭК).

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Украина увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с 2015 годом на 10,9% – до 4,014 млрд кВт-ч. В январе-марте 2017 года Украина увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 16,6% – до 1,349 млрд кВт-ч.

В конце марта госкомпания Молдовы Energocom подписала с DTEK Trading контракт на поставку электроэнергии в Молдову на период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года по цене 50,2 долл. за 1 МВт-ч. С 1 апреля ДТЭК начал экспорт электроэнергии в Молдову.