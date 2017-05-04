Нефть вблизи минимума с конца марта – Brent торгуется по $50 за баррель

Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,67 процента до $50,45 за баррель.

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Оба эталона торгуются вблизи минимума с конца марта.

Запасы нефти в США снизились за неделю, завершившуюся 28 апреля, на 0,93 миллиона баррелей до 527,77 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали спад на 2,3 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

"Запасы нефти в США снизились только на 0,93 миллиона баррелей до 527,77 миллиона баррелей, показали данные EIA, – сказали аналитики ANZ. – Между тем добыча нефти в США выросла одиннадцатую неделю подряд".

Кроме того, сегодня инвесторы внимательно следят за приверженностью добытчиков глобальному нефтяному пакту о сокращении добычи, а также ждут сигналов о его продлении на второе полугодие 2017 года.

Уровень соблюдения соглашения ОПЕК уменьшился до 90 процентов в апреле с пересмотренных 92 процентов в марте из-за роста нефтедобычи в Анголе и превысившего изначальную оценку мартовского уровня производства сырья в ОАЭ.

Дальнейшую судьбу сделки министры ОПЕК обсудят 25 мая.