Тимошенко «предложила» японцам украинские ТЭС

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предложила японским компаниям принять участие в приватизации украинских теплоэлектростанций.

Об этом она заявила сегодня в ходе встречи с представителями крупнейших японских корпораций.

«Мы хотим приватизировать тепловые электростанции, приватизировать с привлечением японских корпораций, если у вас будет желание», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она предложила также и другой вариант сотрудничества – создание совместных предприятий для реконструкции ТЭС. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что украинские ТЭС, которые сейчас работают на угле, нуждаются в модернизации для повышения эффективности работы и сокращения вредных выбросов в атмосферу.

Напомним, в декабре 2008 года Кабинет министров Украины снова внес блокирующие госпакеты акций 6 проблемных облэнерго и 4 тепловых генерирующих компаний в список предприятий, подлежащих продаже в 2009 году (распоряжение от 3 декабря №1517-р.).

В список, как и прежде, внесены: 26,98% акций ОАО "Львовоблэнерго", 25,01% -"Одессаоблэнерго", 25,02% - "Прикарпатьеоблэнерго" и по 25%+1 акция "Черниговоблэнерго", "Полтаваоблэнерго" и "Сумыоблэнерго"; а также 60% пакеты 4 генерирующих компаний: ОАО «Центрэнерго», ОАО «Донбассэнерго», ОАО «Западэнерго», ОАО «Днепроэнерго».

В 2008 году пакеты акций указанных компаний уже включались в перечень объектов для первоочередной приватизации. Однако их продажа была заблокирована указами Президента Виктора ЮЩЕНКО.