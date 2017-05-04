"Энергоатом" увеличил коэффициент использования установленной мощности почти до 80%

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" в течение января-марта 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила коэффициент использования установленной мощности на 4% - до 79,6%, сообщила пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, отпуск электроэнергии компанией за І квартал 2017 года составил 22,477 миллиарда кВт-ч (57,2% от общего отпуска по стране). При этом в марте доля "Энергоатома" в общем отпуске электроэнергии в Украине составила 62,0%.

Отмечается, что в первом квартале 2017 года "Энергоатом" увеличил коэффициент готовности несения номинальной электрической нагрузки (Кг) на 2,6% по сравнению с первым кварталом 2016 года - до 85,3%.

Кроме того, недопроизводство электроэнергии из-за отсутствия спроса (балансовые ограничения) в первом квартале 2017 года составило 1,094 миллиарда кВт-ч.

В пресс-службе сообщили, что в І квартале 2017 года зарегистрировано 1 нарушение в работе АЭС, которое было оценено по шкале INES "ниже шкалы/уровень 0". При этом за аналогичный период 2016 года было зарегистрировано 5 нарушений.

Отмечается, что общая сумма уплаченных "Энергоатомом" платежей в бюджет и расчетов по страхованию за І квартал 2017 составила 3,033 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" в 2016 году увеличил доход от реализации электроэнергии по сравнению 2015 годом на 9,6% – до 43,129 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.