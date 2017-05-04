Минэнергоугля приняло новый устав "Укргидроэнерго"

Министерство энергетики и угольной промышленности приняло новый устав государственной компании-оператора ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго" и обязало компанию провести корпоратизацию, которая подразумевает создание в компании наблюдательного совета. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читайте также"Укргидроэнерго" с начала года увеличило прибыль в 2,3 раза

"26 апреля 2017 года Минэнергоугля издало приказ № 298 "Об утверждении Устава "Укргидроэнерго" в новой редакции. Обновленный устав предусматривает изменение структуры корпоративного управления… Новая редакция предусматривает создание наблюдательного совета. В соответствии с законодательством, в состав наблюдательного совета на конкурсной основе будут избраны три независимых директора, которые будут составлять большинство от его состава», - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, независимый директор должен быть экспертом, у которого нет личного интереса (например, акций компании), статуса государственного служащего и конфликта интересов - отношений с компанией в течение последних пяти лет.

"Реформа корпоративного управления откроет новые возможности для внедрения лучших мировых практик, сделает управление более прозрачным и эффективным", - сказал гендиректор компании Игорь Сирота.

Как сообщал УНИАН, в июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о корпоративном управлении в госкомпаниях, который предусматривает проведение корпоратизации, в частности создание наблюдательных советов. Предполагается, что это позволит изолировать госпредприятия от политического влияния и упростят доступ компаний к международному рынку капитала.

Ранее в Министерстве экономического развития и торговли отмечали, что набсоветы в обязательном порядке будут созданы на госпредприятиях, стоимость активов которых больше 2 миллиардов гривень или чистый доход превышает 1,5 миллиарда гривень в год. Для всех остальных предприятий решение о создании набсовета отдано на усмотрение органа управления и не является обязательной практикой.

В середине апреля Минэкономразвития сообщило, что уже началась подготовка к созданию набсоветов на 5 государственных предприятиях: "Международный аэропорт "Борисполь", "Укрпочта", "Укрзализныця", "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго".