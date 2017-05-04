Из стран ЕС только Болгария согласилась с предложениями "Газпрома" по антимонопольному делу – СМИ

Еврокомиссия 4 мая завершает сбор мнений от участников европейского рынка (market test) по предложениям "Газпрома" в рамках урегулирования антимонопольного дела.

Правительство Болгарии заявило, что согласно на закрытие дела, хотя и не полностью удовлетворено предложениями "Газпрома", передает Цензор.нет со ссылкой на Коммерсант.

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"В частности, "Газпром" готов исключить из контрактов запрет на трансграничную перепродажу газа, а также формировать цены для Польши, Болгарии и Прибалтики в привязке к западноевропейским бенчмаркам. Также "Газпром" готов перенести точки сдачи газа так, чтобы клиенты в Венгрии, Польше и Словакии могли получать предназначенные им объемы на границах Литвы и Болгарии", - говорится в сообщении.

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Эстонское правительство 27 апреля предложило Еврокомиссии оштрафовать "Газпром", поскольку обязательства “Газпрома” не являются пропорциональными размерам нарушения, учитывая, что злоупотребление монопольным положением нанесло прямой экономический ущерб.

Негативный отзыв на предложения "Газпрома" подготовила Польша, которая и инициировала антимонопольное расследование в 2012 году. До этого страна уже заблокировала через суд другое решение Еврокомиссии, предоставившей "Газпрому" полный доступ к Opal – отводу от газопровода Nord Stream (идет из России в Германию по дну Балтийского моря).

Собеседники газеты в Брюсселе допускают, что и отзыв Литвы будет отрицательным. Но, по их мнению, директорат по конкуренции Еврокомиссии хочет полностью отделить рассмотрение дела от политики и завершить его как можно скорее.

Напомним, Еврокомиссия в августе 2012 года инициировала расследование возможного нарушения "Газпромом" антимонопольного законодательства Евросоюза. В апреле 2015 года Еврокомиссия приняла заявление о возражениях (Statement of Objections) в рамках этого расследования. ЕК выдвинула российскому газовому холдингу официальные обвинения в нарушениях в Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии. "Газпром" в конце 2016 года направил итоговые предложения по урегулированию антимонопольного дела.

Еврокомиссия раскрыла детали предложений "Газпрома" 13 марта. Согласно им, компания соглашается исключить из контрактов запрет на трансграничную перепродажу газа, а также привязать цену для Польши, Болгарии, Эстонии, Латвии и Литвы к бенчмаркам, причем потребители получат право запускать процесс пересмотра цены, если она будет отличаться от бенчмарка. Помимо этого, Венгрия, Польша и Словакия смогут получать газ на пунктах его поступления в страны Балтии и Болгарию, а "Газпром" обещает не требовать компенсации от Болгарии за отказ от "Южного потока".