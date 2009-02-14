Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу изменились разнонаправленно, сообщает агентство Рейтер.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 1,22 доллара - до 44,81 доллара за баррель.

При этом на нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 3,53 доллара - до 37,51 доллара за баррель.