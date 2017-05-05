Беларусь продолжает искать альтернативу российской нефти

"Белнефтехим" ведет переговоры по диверсификации поставок нефти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление председателя концерна Игоря Ляшенко.

"Недавние разногласия (с российской стороной. - Прим. БЕЛТА) заставили нас внимательно присмотреться к возможности поставок нефти из других регионов. Процесс не самый простой и быстрый: необходимо найти партнеров, просчитать логистику, различные варианты… Продолжаем прорабатывать все эти вопросы: не в пику России, но диверсификация всегда является дополнительной подушкой безопасности для экономической устойчивости любой отрасли", - отметил Игорь Ляшенко.

Читайте такжеВместо российской: Беларусь получила партию иранской нефти

При этом он не стал называть конкретные страны и пути поступления альтернативной нефти: "Переговоры идут, и их содержание является коммерческой тайной. Но определенные варианты просматриваются".

По словам Игоря Ляшенко, в настоящее время концерн работает над реализацией подписанных с Россией соглашений. "Да, концерн пережил не самый простой этап дефицита сырья. Получили не только проблемы, но и серьезный опыт. Учитываем его при формировании долгосрочной стратегии развития", - сказал он.

Председатель концерна отметил, что рано или поздно Россия завершит налоговый маневр. "Не исключено, что под давлением Министерства финансов уже в 2019-2020 годах. Хотя дебаты о сроках ведутся, но очевидно: не за горами времена, когда внутренние российские цены на нефть если не сравняются, то вплотную приблизятся к мировым котировкам", - пояснил Игорь Ляшенко.

Ранее Россия и Беларусь подписали документы, урегулировавшие разногласия в нефтегазовой сфере. Документы были подписаны сразу после заявления "Газпрома" о получении долга от Беларуси за поставленный в 2016–2017 годах газ в полном объеме — 726,2 миллиона долларов.

Стороны договорились о понижающих коэффициентах к действующей формуле цены на газ для Беларуси и восстановлении поставок нефти из РФ в Беларусь до уровня 24 миллиона тонн ежегодно.