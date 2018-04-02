”Экспроприация” запасов Фирташа не спасет - цена газа будет расти

Предъявляя право собственности на 11 млрд. кубометров газа, закачанного в украинские газовые хранилища компанией “РосУкрЭнерго”, Кабмин рассчитывает обеспечить среднегодовую цену на «голубое топливо» на уровне 228,8 долл. Но даже в случае разрешения этого спора в пользу правительства, удержать обещанную украинским потребителям цену будет проблематично. В очередной раз Кабмин в своих расчетах выдал желаемое за действительное.

«Чейный» газ

На одном из круглых столов, посвященных теме газовых взаимоотношений Украины и России, была высказана надежда, что лет через 20-30 рынок газа станет абсолютно прозрачным и свободным от политики. Один из экспертов даже смело предположил, что тогда газ можно будет заказать через Интернет, расплатившись за него кредитной карточкой, и не нужно будет никаких формул цены. Собравшиеся, среди которых были глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег Дубина и представители «Газпрома», лишь улыбнулись на это. Да, приходится признать, что многое в газовых соглашениях между Украиной и Россией покрыто тайной не только для рядового обывателя, но и для экспертов. Тем, кто попытается разобраться в нюансах механизма газового ценообразования, придется изрядно поднапрячь извилины. В один момент показалось, что ситуация начала меняться к лучшему – обе страны наконец-то решили отказаться от посредника - “РосУкрЭнерго”, что по идее должно было упростить схему газовых расчетов. Но не тут-то было: посредник ушел, а проблемы остались. Договора до сих пор обсуждаются как на самом высоком уровне, так и экспертами. Многие пункты газовых соглашений предлагается пересмотреть. Именно об этом шла речь на последнем заседании СНБО. Тогда премьер-министр Юлия Тимошенко обвинила Совет национальной безопасности и обороны в попытках заставить правительство вернуть компании “РосУкрЭнерго” 11 млрд. кубометров газа, которые, как утверждает премьер, принадлежат «Нафтогазу» и который «Украина честно купила у «Газпрома» и заплатила деньги в полном объеме». При этом Тимошенко подчеркнула, что выполнение требуемого повысит цену газа для населения и промышленных потребителей и направлено на разрушение энергетической безопасности государства.

Причем ею называлась определенная цифра - «они хотят заработать 4 млрд. долларов». А эти деньги, как утверждает премьер, сделают транзит прибыльным.

Пресловутые 11 млрд. кубов голубого топлива стоили Валерию Хорошковскому занимаемого им поста - председатель Государственной таможенной службы. 23 января он заявлял, что его ведомство не может растаможить 11 млрд. кубометров газа из хранилищ, поскольку, согласно документам, его владельцем является “РосУкрЭнерго”. 28 января В.Хорошковский, обвиненный в пособничестве «врагу народа» Фирташу, уже осваивался в должности заместителя председателя СБУ.

Немногим позже, 31 января, премьер-министр заявила, что таможня «дала добро», все проходит нормально и в интересах «Нафтогаза». Однако, даже две недели спустя, в середине февраля, в НАК эту тему, к сожалению, не комментируют.Хотя ранее компания неоднократно подчеркивала, что именно этот газ позволит компенсировать крайне низкий тариф на транзит, прописанный в новых соглашениях с «Газпромом» (1,7 доллара за транспортировку 1 тысячи куб. м газа на 100 километров).

Между тем «Нафтогаз» отмечает, что расходы компании на приобретение так называемого технологического газа, необходимого для обеспечения транзита, сократятся в текущем году на 25 долларов за 1 тысячу кубометров.

Руководитель пресс-службы “Нафтогаза” Валентин Землянский пояснил УНИАН: «Если в прошлом году мы платили за технический газ 179,5 долл. за 1 тыс. куб. м, то в этом цена технического газа для «Нафтогаза» составит 154 долл. за 1 тыс. куб. м. В целом, в год «Нафтогазу» необходимо 6,4 млрд. куб. м. технического газа, а у нас уже выкуплено 11 млрд. куб. м газа по цене 150 долл. за 1 тыс. куб. м. То есть, мы можем закрыть потребности в техническом газе еще и в следующем году".

А газ-то уже в системе...

Народный депутат от БЮТ, член парламентского комитета по вопросам ТЭК и советник премьер-министра по энергетическим вопросам Александр Гудыма в комментарии УНИАН подтвердил выкладки «Нафтогаза» в отношении 11 млрд. кубометров газа. При этом, по его информации, часть из этого объема уже находится в газотранспортной системе Украины, обеспечивая транзит российского газа в Европу.

В отношении того, кому же принадлежат эти злополучные 11 млрд. кубометров, А.Гудыма был категоричен. Он убежден, что этот объем топлива был на законных основаниях приобретен Украиной у «Газпрома». «За этот газ мы расплатились с Россией деньгами, полученными за транзит российского газа через территорию Украины. Сегодня все 11 млрд кубометров совершенно законно переданы на баланс НАК «Нафтогаз Украины», - сказал он.

Что касается возможных юридических претензий со стороны «РосУкрЭнерго», то, по мнению А.Гудымы, они не могут быть препятствием для использования этого газа в интересах Украины уже сегодня. «Если «РосУкрЭнерго» захочет судиться, то пусть судится со своим учредителем - «Газпромом», так как судиться с Украиной у этой компании просто нет оснований. Россия, как и Украина, приняла решение отказаться от посредников в лице «РосУкрЭнерго», и теперь это дело «Газпрома», как он поставит на место господина Фирташа», - сказал советник премьера. При этом он отметил, что «РосУкрЭнерго» до сих пор не подавало никаких судебных исков по этому поводу.

А.Гудыма особо подчеркнул, что 11 млрд. кубометров топлива, вокруг которого разгорелся скандал, являются критически важными для обеспечения среднегодовой цены на газ для Украины на уровне 228,8 долл. за 1 тыс. куб. м. «Нет этого газа, купленного по 153 долл. за тысячу кубометров, (значит) нет заявленной правительством цены. Из всего этого объема только 6 млрд. будет использовано в технологических целях, остальные 5 млрд. кубометров будут направлены на выравнивание разницы цены на газ в первом квартале этого года с последующим периодом. Если учитывать, что транзит российского газа, скорее всего, сократится с заявленных ранее 120 млрд. куб. м до 100 млрд, кубометров, в связи со спадом потребления газа в странах ЕС, то на его транспортировку понадобится не 6 млрд, а 5 млрд. кубометров. Соответственно, еще 1 млрд. этого газа будет направлен на снижение средней стоимости газа для населения в этом году», - отметил А.Гудыма.

Совершенно ясно, что без 11 млрд. кубометров газа у «Нафтогаза» и Кабмина дебет с кредитом никак не сойдется. Но есть мнения, что не сойдется даже с этими, отдающими специфическим душком, газовыми миллиардами.

Необъяснимая "газовая эйфория" - якобы наш газ, якобы низкая цена..

Для того, чтобы понять логику Совбеза, призывающего Кабмин отказаться от притязаний на газ Фирташа, следует совершить небольшой экскурс к истокам проблемы.

В своем комментарии УНИАН независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут уточнил, что 10,5 млрд. куб. м газа, находящихся в ПГХ, по таможенным декларациям принадлежат компании “РосУкрЭнерго”, еще около 600 тыс. куб. м газа, тоже находящегося в хранилищах, принадлежит «Укргазэнерго». Вместе это и есть чуть более 11 млрд. куб. м газа, о которых говорит правительство.

Эксперт подчеркнул, что «Газпром» не мог считать этот газ своим. «Да, у «Газпрома» и его афилированных компаний, таких как «Газпром банк», есть права требования, исходя из тех кредитных отношений, которые были у этих компаний с “РосУкрЭнерго”. Эти права-требования переуступлены «Нафтогазу» в рамках подписанных между ним и «Газпромом» контрактов на поставки газа в Украину в 2009 году. Но переуступка прав не влечет автоматического перехода «Нафтогазу» прав собственности на имущество “РосУкрЭнерго”, в данном случае 10,5 млрд. куб. м газа, который находится в ПГХ Украины. Это может происходить только в том случае, если договорными отношениями предусмотрена передача этого газа в залог, а затем упрощенная процедура передачи залога тому, кто владеет правами требования. Но, насколько мне известно, такого договора в отношении этого газа нет», - поясняет свою точку зрения А.Нарбут.

Таким образом, по его убеждению, без соответствующих решений и юридических процедур право требования не может автоматически перейти в право собственности. «Конечно, если «Нафтогаз Украины» привлечет искусных юристов, возможно, они и будут способны после многочисленных судов получить этот газ. Но в этом случае «Нафтогаз» может не получить этот газ не только в первом квартале, но и до конца 2009 года», - считает эксперт.

В то же время он не исключает альтернативных вариантов развития спора. «Естественно, что ситуация может разрешиться быстрее, при условии применения к господину Фирташу или его партнерам каких-то специальных методов воздействия – если их будут объявлять в розыск, задерживать. (Генпрокуратура России уже объявила в розыск владельцев компании «РосУкрЭнерго» Дмитрия Фирташа и Ивана Фурсина - Авт. ). После этого собственники «РосУкрЭнерго» могут «любезно» согласиться передать свое имущество и залоги кредиторам, в том числе и «Нафтогазу», - считает А.Нарбут.

При этом он подчеркивает, что использование 10,5 млрд. кубов газа без правовых оснований может повлечь возникновение серьезных юридических проблем для руководителей таможенной службы Украины и «Нафтогаза».

Говоря о том, как сложившаяся ситуация может повлиять на среднегодовую стоимость газа для украинских потребителей, эксперт напомнил, что до сих пор нет корректных расчетов, которые бы подтверждали реалистичность заявленной правительством цены в 228,8 долл. за 1 куб. м газа. «В частности, по моим расчетам и расчетам моих коллег, меньше 235-240 долл. за 1 куб. м газа никак не получается. И это при условии реализации оптимистического сценария как в отношении 10,5 млрд. кубометров газа, так и в отношении ценовой ситуации на мировом рынке энергоносителей. Поэтому я считаю, что расчет Кабмина излишне оптимистический и я бы порекомендовал правительству опубликовать свои расчеты и доказать таким образом, что они правильно посчитали», - сказал Нарбут. Он также уточнил, что «в этом расчете присутствует базовое допущение о том, что цена 1 барреля сырой нефти не превысит в 2009 году 40 долл., соответственно, ожидалось, что к концу года мы будем иметь цену газа, привязанную к этим 40 долларам. Но, в марте состоится заседание ОПЕК, на котором, скорее всего, будут приняты решения о мерах, направленных на повышение цены нефти – их ориентир 60 долл. за 1 баррель, как среднегодовая цена нефти. В результате, оптимистические расчеты специалистов «Нафтагаза» и правительства могут рухнуть».

Эксперт констатирует, что «сегодня мы имеем несколько иную ситуацию, чем хотелось бы правительству и уже к концу первого квартала цену газа для украинских потребителей придется корректировать в сторону увеличения. Кроме того, не ясно, из каких источников Кабмин планирует субсидировать разрыв в цене газа на первый квартал и среднегодовой стоимостью газа. В I квартале 5 млрд. кубометров газа «Нафтогаз» обязан купить по 360 долл. за 1 тысячу кубометров. Возникает разрыв между среднегодовой ценой в 228,8 долл. за 1 кубометр и 360 долл. за кубометр в I квартале, из каких источников он будет покрываться не понятно. Ответа на этот счет не прозвучало ни от «Нафтогаза», ни от правительства».

Он считает, что последствием такой ситуации может стать дефицит бюджета и технический дефолт «Нафтогаза». Единственным выходом, по мнению А.Нарбута, может стать срочная реструктуризация НАК, путем разделения на газодобывающую и газотранспортирующую составляющие.

Однако, вернемся к 11 млрд. кубометров спорного газа, которые «добрый» Газпром продал Украине так недорого. Можно конечно сказать, что невысокая цена этого газа была получена в обмен на сохранение прошлогодней ставки транзита. Но все же трудно отказаться от мысли, что тут не обошлось без злого умысла со стороны российских газотрейдеров. А если и нет, то все равно нам ту еще «поганку завернули» и Кабмину долго придется оглядываться – не маячит ли за спиной тень РосУкрЭнерго с повесткой в суд.