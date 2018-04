Стокгольмский суд отказал Vanco

Стокгольмский коммерческий арбитраж отказал представителям компании Vanco Prickerchenska Ltd (подразделение Vanco International, дочерней компании Vanco Energy, США) в издании отдельного приказа о запрещении правительству Украины использовать Прикерченский участок шельфа Черного моря до рассмотрения дела по сути. Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции Украины Евгений Корнийчук.

"11 февраля 2009 г. по этому поводу проведено первое арбитражное слушание по делу. Сегодня же мы получили решение, согласно которому представителям Vanco Prickerchenska Ltd отказано в вынесении упомянутого приказа", - сказал первый замминистра. По его словам, "трибунал подтвердил, что юрисдикционные суверенитеты государства Украины остаются неограниченными".

Е.Корнийчук пояснил, что Арбитражный трибунал получил заверения премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в том, что государство не собирается использовать этот участок для поиска, разработки или добычи углеводородов до вынесения окончательного решения по делу.

Споры между правительством Украины и Vanco возникли после победы Vanco International в конкурсе за право разработки Прикерченского нефтегазоносного участка Черного моря, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Vanсo International Ltd. выиграла в 2006 г. открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины соглашение о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря. Согласно условиям соглашения Vanсo International Ltd. уступила свои права и обязанности по соглашению своему связанному лицу - Vanco Prickerchenska Ltd. Правительство в 2008 г. выступило против соглашения о разделе продукции (СРП) с Vanco, заявляя о непрозрачности конкурса, нарушении действующего законодательства и коррупционной составляющей. По данным Кабмина, за американской Vanco International стоят совсем другие структуры, скрытые за оффшорной компанией Vanco Prykerchenska. В апреле 2008 г. Минприроды лишило Vanco Prykerchenska лицензии на разработку шельфа, а в мае Кабмин вышел из соглашения с Vanco.

В июне 2008 г. межведомственная комиссия обязала правительство возобновить лицензию компании Vanco Prykerchenska Ltd и исполнять свои обязательства относительно СРП. Однако Кабмин не согласился с этим решением. 17 июля 2008 г. Vanco Prykerchenska начала арбитражный процесс против Украины в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.