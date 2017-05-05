"Надо начать работать": Путин поручил "Газпрому" приступить к укладке морской части "Турецкого потока"

Российский монополист "Газпром" завершил подготовительные работы по газопроводу "Турецкий поток" и намерен в ближайшие дни приступить к началу морской укладки, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным.

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Путин, в свою очередь, заявил, что в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждалась тема "Турецкого потока".

"Уверен, что со стороны наших турецких партнеров поддержка будет оказана действенная, она будет обеспечена", - сказал Путин, передает Прайм.

"Надо начать работать. Начинайте", - добавил президент.

Россия и Турция в октябре прошлого года подписали межправсоглашение по проекту. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая.

Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны. Строительство второй нитки будет зависеть от заинтересованности Европы в российском газе и получении от нее гарантий в этом.

Как сообщал УНИАН, руководитель «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщил, что строительство газопроводов «Турецкий поток» в форме двух ветвей и «Северный поток-2» лишит Украину доходов в объеме около 2 млрд долл. в год, а также примерно в пять раз снизит стоимость украинской газотранспортной системы.