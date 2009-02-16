Венсуэла поддержит еще одно сокращение добычи нефти ОПЕК

Венесуэла поддержит своих партнеров по Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в вопросе о новом сокращении объемов добычи нефти, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на венесуэльского министра нефти Рафаэля Рамиреса.

"Мы по-прежнему озабочены высоким уровнем коммерческого производства (нефти). В марте давайте поглядим на результат сокращения. Мы на позиции поддержать еще одно сокращение, если оно понадобится", - сказал министр в воскресенье журналистам в Каракасе, после того как он проголосовал на проводящемся в воскресенье в Венесуэле референдуме.

При этом Рамирес отметил, что не видит необходимости в проведение внеочередной встречи ОПЕК по данному вопросу.

Как ожидается, ОПЕК примет решение о сокращении объемов добычи нефти на предстоящей в марте конференции.

Вопрос о сокращении добычи нефти в последнее время активно обсуждается в связи с резким падением цены на топливо, вызванным мировым финансовым кризисом. Если 3 июля 2008 года был установлен рекорд цены "корзины ОПЕК" в 140,73 доллара, то уже в декабре один баррель нефти ОПЕК стоил в среднем 38,6 доллара. Средняя цена по итогам 2008 года составила 94,45 доллара за баррель.

В марте 2008 года корзина была расширена до 13 сортов нефти за счет Эквадора. Таким образом, в настоящее время цена корзины ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Minas (Индонезия), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

Термин "корзина ОПЕК" был официально введен 1 января 1987 года.