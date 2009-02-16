В российско-украинском газовом конфликте есть политсоставляющая

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хавьер СОЛАНА настаивает, что в газовом российско-украинском конфликте присутствует не только экономическая, но и политическая составляющая.

Как сообщает Газета.RU, так Х.СОЛАНА назвал два основных элемента проблемы.

«Первый можно решить с помощью технической экспертизы. У другой части конфликта природа политическая. Одной только экспертизы, как с техническим газом, тут не поможешь», - сказал он.

Далее Х.СОЛАНА подчеркнул: «Нет ничего хорошего в том, что в Украине все еще продолжаются политические трения в элите. И это особенно плохие новости во время кризиса».

«Украине нужно достичь согласия, его не навяжешь извне. Такое согласие должно вызреть изнутри и быть принято людьми», - отметил Верховный представитель ЕС.