Мировые цены на нефть немного выросли

Нефтяные котировки в понедельник 16 февраля демонстрируют неуверенную положительную динамику, сообщает k2kapital..

При этом по итогам предыдущей торговой сессии 13 февраля цены на нефть изменились разнонаправлено – так, цена на Brent снизилась на 1,22 долл. за баррель до 44,81 долл. за баррель. Котировки WTI, наоборот, выросли на 3,53 долл. за баррель до 37,51 долл. за баррель.

Сегодня ценам на нефть удалось перебраться в "зеленую зону", несмотря на не слишком позитивные настроения инвесторов. В частности, на рынке продолжают сохраняться опасения, что рецессия мировой экономики негативно повлияет на спрос на энергоносители по всему миру.

Дополнительным негативным фактором являются макроэкономические данные из Японии, где по предварительным данным, ВВП Японии в минувшем квартале значительно сократился в реальном выражении – на 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом исчислении снижение ВВП составило 12,7%. Представленные данные стали новым свидетельством того, что японская экономика переживает сейчас самые тяжелые времена более чем за последние 30 лет.

По состоянию на 09:01 мск фьючерсы на WTI подорожали на 0,4% (+0,15 долл. за баррель) и выросли до отметки 37,66 долл. за баррель, тогда как фьючерсы на Brent прибавили 0,2% (+0,1 долл. за баррель) и держатся на отметке 44,91 долл. за баррель.