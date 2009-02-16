РФ с 1 марта повышает экспортную пошлину на нефть

Впервые за несколько месяцев Министерство финансов РФ объявило о намерении повысить экспортную пошлину на нефть, которая постоянно снижалась с начала падения цен на мировом рынке.

Как сообщил РБК заместитель начальника отдела таможенных платежей Министерства финансов РФ Александр САКОВИЧ, экспортная пошлина на нефть с 1 марта 2009г. составит 115,3 долл./т. Такой уровень вывозной пошлины сложился по результатам мониторинга цены на нефть марки Urals, которая в среднем составила 43,16597 долл./барр.

Экспортная пошлина на светлые нефтепродукты с 1 марта 2009г. составит 90,0 долл./т, на темные - 48,5 долл./т.

Напомним, экспортная пошлина на нефть с 1 февраля 2009г. составляет 100,9 долл./т. Вывозная пошлина на светлые нефтепродукты установлена в размере 80,3 долл./т, на темные - 49,9 долл./т.

Еще в сентябре прошлого года в РФ действовала ставка экспортной пошлины на нефть на уровне 398,1 долл./т, на светлые нефтепродукты - 280,5 долл./т, темные - 151,1 долл./т. С 1 октября она должна была достигнуть 485 долларов, однако резкое падение котировок на мировых биржах заставило правительство пересмотреть свои планы.

Справка УНИАН. Украинские НПЗ используют для производства нефтепродуктов, в основном, украинскую легкую нефть и российскую нефть Urals.