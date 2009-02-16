Украина может начать поставки электроэнергии в Литву с мая

Главы МИД Литвы, Белоруссии и Украины надеются в мае подписать соглашение о транзите украинской электроэнергии в Литву.

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Вигаудас УШАЦКАС на пресс-конференции в Вильнюсе 14 февраля, передает РИА Новости.

"В конце года будет закрыта атомная станция (Игналинская АЭС), поэтому Литва заинтересована приобретать энергию из других рынков. Сегодня начали переговоры и дали политический импульс экспертам договориться до мая", - сказал В.УШАЦКАС.

По его словам, этот период - с мая по конец года - позволит договориться об объемах поставок и ценах.

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО отметил, что технических препятствий на пути реализации этой задачи, насколько ему известно, нет. Он отметил, что в Вильнюсе, помимо глав МИД, встретились и заместители министров энергетики трех стран и эксперты.

"Прошла пора красивых разговоров и бездействия. Встреча показала, что мы, в сущности, занялись вопросами энергетики", - отметил В.ОГРЫЗКО.

Встреча состоялась по заданию президентов трех стран. Ее результатом стало создание рабочей группы для разработки конкретных планов и проекта договора.

Глава Украины Виктор ЮЩЕНКО неоднократно утверждал, что Киев может поставлять электроэнергию Литве практически в неограниченных количествах, однако решение этого вопроса связано с возможностями и согласием белорусской стороны на транзит.

Главы МИД засвидетельствовали, что политических препятствий для решения этой задачи они не видят.

Нехватка электроэнергии в Литве может возникнуть уже в будущем году - сразу после закрытия Игналинской АЭС. Поскольку пока реальным поставщиком выступает только РАО ЕЭС России, Литва ищет и другие пути.