Цены на нефть на NYMEX выросли на 10,4%

Котировки фьючерсов на нефть в пятницу в Нью-Йорке резко выросли с почти пятилетних минимумов, причем это был самый значительный однодневный рост с 31 декабря, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 10,4% до 37,51 доллара за баррель после колебаний в диапазоне 33,81-38,25 доллара.

"Все дело в мартовских фьючерсах на нефть", - сказал Тони РОСАДО, брокер GA Global Markets. По его словам, на прошедшей неделе данные контракты были перепроданы. В значительной степени это было связано с тем, что инвесторы переходили на апрельские контракты.

В четверг цена мартовских фьючерсов по итогам торгов составила 33,98 доллара за баррель, и это был самый низкий уровень с 19 декабря. В течение предыдущих пяти дней мартовские фьючерсы упали в цене на 17,5%, или более чем на 7 долларов за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на ICE снизились 1,22 доллара до 44,81 доллара за баррель.

Участники рынка ожидают дальнейшей волатильности в преддверии 20 февраля, когда истечет срок мартовских контрактов, и не исключают возможности дальнейшего испытания на прочность ключевой поддержки в районе 32,70 доллара за баррель, внутридневного минимума, достигнутого 20 января.

Сигнализируя о давлении, которое сохраняется на рынке нефти, первые шесть контрактов – со сроком исполнения до августа 2009 года включительно – в пятницу завершили торги ниже 50 долларов за баррель. Такое произошло впервые с 3 февраля.

Новости, связанные с нефтяным рынком, которые поступили в пятницу, не содержали никаких неожиданностей. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизила свой прогноз для мирового спроса на нефть в этом году на 400 тысяч баррелей в день и теперь ожидает его падения на 600 тысяч баррелей в день по сравнению с предыдущим годом.

По мнению ОПЕК, растущие запасы, "вероятно, продолжат подрывать общую стабильность рынка", особенно когда во II квартале будет наблюдаться сезонное снижение спроса.

По словам аналитиков, на заседании ОПЕК, которое состоится 15 марта в Вене, будет рассматриваться возможность дальнейшего сокращения нефтедобычи.

Прогноз ОПЕК относительно спроса на нефть относительно оптимистичен, учитывая, что Управление энергетической информации при Министерстве энергетики США и Международное энергетическое агентство ожидают в этом году снижения спроса на 1,2 млн. и 1 млн. баррелей в день соответственно.

Мартовские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов подешевели на 5,20 цента, или на 4,13%, до 1,2063 доллара за галлон. Это была самая низкая цена с 3 февраля и самое значительное однодневное падение со 2 февраля.

Мартовские фьючерсы на топочный мазут упали в цене на 2,18 цента до 1,300 доллара за галлон, и это был самый низкий уровень с 30 декабря 2008 года.

В понедельник рынки США будут закрыты по случаю празднования Дня президентов.