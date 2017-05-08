Нефть дорожает на разговорах о возможном продлении пакта по сокращению добычи

Мировые цены на нефть растут в понедельник утром на фоне заявлений ряда министров о возможном продлении соглашения о сокращении добычи "черного золота", свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

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Сегодня утром стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,41% — до 49,79 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,32% — до 46,83 доллара за баррель.

В субботу министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что страны-участницы соглашения о сокращении добычи нефти, не входящие в ОПЕК, вероятно, примут решение продлить срок его действия. Он также отметил, что Иран поддержит любое решение стран ОПЕК по вопросу продления сделки. Иран по условиям сделки получил возможность нарастить добычу нефти до досанкционного уровня. В конце апреля Зангане заявлял, что страна добывает около 3,8 миллиона баррелей в день.

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В воскресенье министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что Бруней готов продлить срок действия соглашения ОПЕК и других государств о сокращении добычи нефти. Члены ОПЕК, включая лидера картеля по объему добычи нефти — Саудовскую Аравию, высказываются в поддержку пролонгации венского соглашения. В четверг глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия также склоняется к продлению соглашения.

ОПЕК 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Решение о судьбе соглашения будет принято в Вене 25 мая.