В украинских хранилищах увеличились запасы газа

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 29 апреля по 6 мая выросли на 3,9%, или на 327 млн куб. м, - до 8,724 млрд куб. м с 8,397 млрд куб. м.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».

По данным компании, суточный объем закачки газа в подземные хранилища по состоянию на 6 мая составлял около 53,6 млн кубометров.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года правительство утвердило график подготовки Украины к отопительному сезону, а также определило объемы запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В отопительный сезон 2016-2017 годов Украина вошла с запасами «голубого» топлива на уровне 14,7 млрд куб. м.

13 марта «Укртрансгаз» сообщил, что Украина прекратила отбор газа из хранилищ и начала его закачку.