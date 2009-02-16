Fitch понизил рейтинги «Нафтогаза» до «B-»

Рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте НАК «Нафтогаз Украины» с уровня «B» до «B-» (B минус). Об этом сказано в сообщении Fitch Ratings, переданном УНИАН.

В сообщении отмечается, что долгосрочные РДЭ «Нафтогаза» на один уровень ниже суверенного рейтинга установлены с учетом подразумеваемой государственной поддержки. Прогноз по рейтингам – «Негативный».

Приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте понижен с уровня «B+»/«RR4» до «B»/«RR4» и находится на том же уровне, что и суверенный рейтинг, за счет наличия государственной гарантии.

Напомним, 13 февраля Fitch понизил суверенные рейтинги Украины с уровня «B+» до «B». Прогноз по суверенным рейтингам – «Негативный».

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.