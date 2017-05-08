Соглашение о сокращении нефтедобычи может быть продлено дольше конца 2017 года - министр Саудовской Аравии

Страны ОПЕК и другие государства-участники соглашения о сокращении добычи нефти могут продлить его действие на больший, чем до конца 2017 года, срок, сообщает Прайм со ссылкой на заявление министра энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

Читайте такжеСтраны Персидского залива и впредь будут ограничивать нефтедобычу - министр нефти Омана

"Основываясь на консультациях с участвующими сторонами, я уверен, что соглашение будет продлено на вторую половину этого года, а, возможно, и дольше", - цитирует агентство Рейтер слова аль-Фалиха, выступавшего на конференции Asia Oil and Gas Conference в Куала-Лумпуре.

ОПЕК 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Решение о судьбе соглашения будет принято в Вене 25 мая.

"Я считаю, что худшее уже позади..., и рынок движется в направлении восстановления баланса спроса и предложения", - также заявил аль-Фалих. По его мнению, рост спроса на рынке "черного золота" в 2017 году ожидается на уровне близком к прошлогоднему. При этом министр энергетики Саудовской Аравии отметил хорошие перспективы роста показателя в Китае и Индии.

Недавнее падение цен на нефть, как считает аль-Фалих, было вызвано сезонным снижением спроса на это сырье, простоем нефтеперерабатывающих заводов из-за ремонтных работ, а также ростом добычи нефти в ряде стран, не входящих в ОПЕК, в частности, в США.

На прошлой неделе министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что в настоящий момент обсуждается продление соглашение на срок до девяти месяцев.