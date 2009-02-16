Ющенко: Украина пригласит Чехию на конференцию по ГТС

Украина заинтересована в привлечении чешской стороны, которая председательствует в Европейском Союзе, к участию в международной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня во время встречи в Киеве с вице-президентом Европейской комиссии Гюнтером ФЕРХОЙГЕНОМ.

В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина возлагает большие надежды на эту международную конференцию.

Он заметил, что обсуждал с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗО ее важность и то, что она должна быть представлена на самом высоком уровне.

«Речь идет не только об Украине, но и об обеспечении надежных поставок российского газа в Европу», - сказал он.

Также В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что в этой конференции примет участие непосредственно Ж.БАРРОЗУ, и, со своей стороны, пообещал, что Украина будет представлена на самом высоком уровне.

Как известно, международная конференция по модернизации украинской ГТС запланирована на 23 марта в Брюсселе.