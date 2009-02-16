"Итера" в 2009 г. не планирует сокращать добычу газа

Нефтегазовая компания "Итера" в 2009 г. не планирует сокращать собственную добычу газа, а может даже нарастить ее до уровня примерно в 12,25 миллиарда кубометров, сообщил журналистам в понедельник глава компании Владимир Макеев.

Как передает РИА Новости, по его словам, в прошлом году уровень собственной добычи компании составлял примерно 11,5 миллиарда кубометров газа. Макеев отметил, что из-за кризиса, а также неплатежей потребителей в текущем году компания может сократить объемы реализации газа потребителям - если в 2008 году этот показатель составлял около 24 миллиардов кубометров, то в 2009 году может составить 23 миллиарда кубометров. Макеев пояснил, что это будет сделано за счет сокращения закупок газа на стороне.

Глава "Итеры"также сообщил, что в текущем году компания сократит инвестиции в непрофильные активы, в приоритетных проектах объем инвестиций из-за кризиса также будет снижен. В частности, инвестиционная программа основного газодобывающего предприятия компании "Сибнефтегаз" на 2009 год планировалась в размере 5,6 миллиарда рублей, однако была снижена примерно до 2 миллиардов рублей. В апреле "Сибнефтегаз" планирует запустить в промышленную эксплуатацию Пырейное месторождение, добыча на котором со временем может вырасти до 2 миллиардов кубометров газа.

Кроме того, Макеев сообщил, что инвестиционная программа "Пурнефтегаза" также была сокращена в два раза - до 462 миллионов рублей. Макеев отметил, что этот объем инвестиций будет профинансирован за счет внешних заимствований. В настоящее время компания завершает переговоры по привлечению кредита. МГК "Итера"создана в 1992 году и с 1994 года занимается реализацией газа. Добычу газа осуществляет входящее в структуру группы ООО "НГК "Итера". Уставный капитал ООО "НГК "Итера" составляет 60 миллионов рублей, ее учредителями являются кипрская компания ITERA Holdings Limited (99,99%) и Валерий Отчерцов (0,01%).