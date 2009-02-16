РФ намерена сотрудничать с Боливией в сфере ТЭК до 2030 г.

14:24, 16 февраля 2009
Энергетика
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Углеводороды и ГТС

Россия нацелена на стратегическое сотрудничество с Боливией в энергетической сфере до 2030 года, цитирует РИА Новости президента РФ Дмитрия Медведева. "Это стратегический проект, рассчитанный до 2030 года", - заявил Медведев в понедельник по окончании переговоров с президентом Боливии Эво Моралесом.

Президент РФ отметил, что соответствующий меморандум уже подписан по линии "Газпрома". Медведев сообщил также, что в ходе переговоров со своим боливийским коллегой тема энергетики обсуждалась как наиболее важное, прорывное направление сотрудничества. "Речь идет о том, чтобы российская сторона содействовала нашим друзьям из Боливии в разработке углеводородов и строительстве газотранспортной системы на территории Боливии", - сказал глава государства. По его словам, на эту тему прошли широкомасштабные консультации. Медведев отметил, что "Газпром", по линии которого подписаны соответствующие меморандумы, "по сути, выходит уже на практические дела".

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