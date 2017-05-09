Страны Балтии отключатся от российских электросетей

Эстония, Латвия и Литва подключат свои энергосети к сети Европейского Союза через Польшу. Таким образом страны Балтии надеются уменьшить энергетическую зависимость от России.

Об этом сообщил премьер-министр Эстонии Юри Ратас, передает DW со ссылкой на информагенство Reuters. "Все мы четверо согласились прояснить распределение (обязанностей - Ред.) между четырьмя странами (Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей, - Ред.) до конца года", - заявил он.

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В ходе подключения придется учитывать также и то, что Калининградская область синхронизирована с российской электросетью через страны Балтии. Отключение от российской сети изначально планировалось на 2025 год, но было отложено из-за дискуссии относительно точки подключения к европейской сети - в Польше или Финляндии (через подводный электрокабель). В конце концов, подключение через Польшу было признано более целесообразным экономически.

Россия никогда не отключала электроэнергию странам Балтии и даже не грозилась это сделать, однако Литва рассматривает факт энергетической зависимости от России как одну из главных национальных опасностей. Страны Балтии являются членами ЕС и НАТО с 2004 года.