ДТЭК сократила производство электроэнергии

Энергогенерирующая компания ООО «Востокэнерго», входящая в структуру ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания», в 2008 году сократила отпуск электроэнергии на 7,3% или на 1 млрд. 330 млн. кВт/ч - до 16 млрд. 788,8 тыс. кВт/ч, по сравнению с 2007 годом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДТЭК.

В 2008 году «Востокэнерго» сохранила лидирующую позицию на рынке тепловой генерации на уровне 25,4%. При этом коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) на ТЭС «Востокэнерго» в указанный период достиг - до 51,8%.

В компании отметили, что снижение производства электроэнергии обусловлено падением потребления в Украине в IV квартале, а также остановкой двух блоков компании на реконструкцию на период 7 месяцев.

В компании также сообщили, что энергопоставляющие предприятия ДТЭК ООО «Сервис-Инвест» и ОАО «ПЭС-Энергоуголь» в 2008 году увеличили объемы передачи электроэнергии на 10,8% или на 1,320 млрд кВт./ч - до 13,510 млрд. кВт./ч. Доля закупки в Оптовом рынке электроэнергии по итогам 2008 г. выросла на 1,1% - до 6,5% от общего объема товарного отпуска электроэнергии в Украине.

В то же время, в связи со снижением потребления электроэнергии предприятиями горно-металлургической и химической отраслей Украины, в IV квартале 2008 года объемы передачи электроэнергии энергоснабжающими компаниями ДТЭК снизились до 2,8 млрд. кВт/ч, что на 1 млрд. кВт/ч меньше, чем в соответствующем периоде 2007 года.

Справка УНИАН. «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) – первая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Энергогенерирующие активы «ДТЭК» представлены Зуевской, Кураховской и Луганской ТЭС (ООО «Востокэнерго»), энергопоставляющие – ООО «Сервис-Инвест» и ОАО «Предприятие электрических сетей «Энергоуголь».