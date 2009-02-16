Цена газа в 228,8 долл. излишне оптимистична

Среднегодовая цена газа в 2009 году, заявленная Кабинетом министров Украины на уровне 228,8 долл. за 1 тыс. куб. м, основана на излишне оптимистических прогнозах. Такое мнение в интервью УНИАН высказал независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр НАРБУТ.

По его словам, до сих пор нет корректных расчетов, которые бы подтверждали реалистичность заявленной правительством цены в 228,8 долл. за 1 тыс. куб. м газа. «В частности, по моим расчетам и расчетам моих коллег, меньше 235-240 долл. за 1 тыс. куб. м газа никак не получается. И это при условии реализации оптимистического сценария в отношении ценовой ситуации на мировом рынке энергоносителей. Поэтому я считаю, что расчет Кабмина излишне оптимистический, и я бы порекомендовал правительству опубликовать свои расчеты и доказать таким образом, что они правильно посчитали», - сказал А.НАРБУТ.

Он также уточнил, что «в этом расчете присутствует базовое допущение, что цена 1 барреля сырой нефти не превысит в 2009 году 40 долл., соответственно, ожидалось, что к концу года мы будем иметь цену газа, привязанную к этим 40 долларам. Но в марте состоится заседание ОПЕК, на котором, скорее всего, будут приняты решения о мерах, направленных на повышение цены нефти, – их ориентир 60 долл. за 1 баррель как среднегодовая цена нефти. В результате оптимистические расчеты специалистов «Нафтогаза» и правительства могут рухнуть».

Эксперт констатирует, что сегодня мы имеем несколько иную ситуацию, чем хотелось бы правительству, и уже к концу первого квартала цену газа для украинских потребителей придется корректировать в сторону увеличения. Кроме того, не ясно, из каких источников Кабмин планирует субсидировать разрыв между ценой газа на первый квартал и среднегодовой стоимостью газа. "В I квартале 5 млрд. кубометров газа «Нафтогаз» обязан купить у «Газпрома» по 360 долл. за 1 тысячу кубометров. Возникает разрыв между среднегодовой ценой в 228,8 долл. за 1 кубометр и 360 долл. за кубометр в I квартале. Из каких источников он будет покрываться, непонятно. Ответа на этот счет не прозвучало ни от «Нафтогаза», ни от правительства», - отметил А.НАРБУТ.

Говоря об 11 млрд. газа, закачанного в подземные газовые хранилища (ПГХ) Украины компанией "РосУкрЭнерго" и проданного Украине «Газпромом» по цене 153,9 долл. за тысячу кубометров, эксперт уточнил: “10,5 млрд. куб. м газа, находящихся в ПГХ, по таможенным декларациям принадлежат компании “РосУкрЭнерго”, а еще около 600 тыс. куб. м газа, тоже находящегося в хранилищах, принадлежат «Укргазэнерго».

При этом А.НАРБУТ подчеркнул, что «Газпром» не мог считать этот газ своим. «Да, у «Газпрома» и его аффилированных компаний, таких как «Газпром банк», есть права требования, исходя из тех кредитных отношений, которые были у этих компаний с “РосУкрЭнерго”. Эти права требования переуступлены «Нафтогазу» в рамках подписанных между ним и «Газпромом» контрактов на поставки газа в Украину в 2009 году. Но переуступка прав не влечет автоматического перехода «Нафтогазу» прав собственности на имущество “РосУкрЭнерго”, в данном случае 10,5 млрд. куб. м газа, который находится в ПГХ Украины. Это может происходить только в том случае, если договорными отношениями предусмотрена передача этого газа в залог, а затем упрощенная процедура передачи залога тому, кто владеет правами требования. Но, насколько мне известно, такого договора в отношении этого газа нет», - поясняет свою точку зрения А.НАРБУТ.

Таким образом, по его убеждению, без соответствующих решений и юридических процедур право требования не может автоматически перейти в право собственности. «Конечно, если «Нафтогаз Украины» привлечет искусных юристов, возможно, они и будут способны после многочисленных судов получить этот газ. Но в этом случае «Нафтогаз» может не получить этот газ не только в первом квартале, но и до конца 2009 года», - считает эксперт.

При этом он подчеркивает, что использование 10,5 млрд. кубов газа без правовых оснований может повлечь серьезные юридические проблемы для руководителей таможенной службы Украины и «Нафтогаза».

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