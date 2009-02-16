Нефтяные гиганты борются за иракские месторождения

Нефтяные гиганты борются за право добывать иракскую нефть.

Готовясь к тендеру на право разработки нефтяных месторождений в Ираке, топ-менеджеры крупнейших нефтяных компаний не уверены, что победа принесет им выгоду. Соблазн получить доступ к третьим по величине в мире запасам нефти и перспектива заключить в будущем более выгодные контракты означает, что между компаниями развернется жесткая конкуренция, передает ИА "Туран" со ссылкой на Reuters.

Эксперты отмечают, что ни один из гигантов не хочет проиграть, несмотря на то, что шансы получить выгоду в ближайшее время невелики.

12 февраля представители Министерства нефтяной промышленности Ирака встречались с руководством 30 международных нефтяных компаний в Стамбуле, чтобы обсудить вопросы, волнующие будущих участников тендера, намеченного на июнь. Среди компаний-участников - Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, BP, Chevron и ConocoPhillips.

Стоит также отметить, что министр нефтяной промышленности Ирака Хуссейн аль-ШАХРИСТАНИ решил провести тендер, несмотря на отсутствие закона, регулирующего иностранные инвестиции в отрасль, принятие которого в течение многих лет затрудняется политическими разногласиями. Контракты же будут заключаться на 20 лет, поэтому компании хотят быть свободными от обязательств в случае политических изменений или пересмотра законодательства.