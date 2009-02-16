Эксперты прогнозируют, что мировой рынок нефти восстановится не ранее 2010 года.

На прошлой неделе в Хьюстоне прошла энергетическая конференция компании Cambridge Energy Research Associates - CERAWeek 2009. Представителей крупнейших нефтяных компаний волновал единственный вопрос - когда восстановится спрос на "черное золото". Некоторые эксперты уверяют, что этого не стоит ждать раньше 2010 года. Об этом сообщает ИА "Туран" со ссылкой на Reuters.

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в этом году мировой рынок нефти переживет рекордное за последние 27 лет падение спроса. Пока топ-менеджерам нефтяных компаний остается лишь обсуждать, стоит ли инвестировать в развитие новых проектов и как можно компенсировать удешевление нефти?

По подсчетам старшего вице-президента China National Petroleum Corp (CNPC) Чжоу ЦЗИПИН, в последние несколько месяцев объемы производства нефти китайскими компаниями сократились на 15%. Если в ближайшее время состояние мировой экономики продолжит ухудшаться, нефть подорожает до 60 долл./барр. лишь ко второй половине 2010 года.

Стоит отметить, что показатель 60 долл./барр. в общем и целом устроит всех экспортеров нефти.

"Если "черное золото" подорожает хотя бы до 60 долл., можно будет говорить о постепенном восстановлении мирового рынка нефти", - отметил глава Schlumberger Ltd Эндрю ГУД.

Ведущий экономист IHS Global Insight Нариман БЕХРАВЕШ считает, что столь резкое снижение активности на мировом рынке нефти может свидетельствовать о том, что рынок нефти уже нащупал дно, и вскоре начнется его постепенное восстановление.

"Я помню времена, когда в 2004 году цена 40 долл./барр. считалась очень высокой", - отметил глава BP Plc Тони ХЕЙВОРД.

Как сообщалось, ОПЕК прогнозирует сокращение потребления нефти в 2009 году на 0,67%, как результат экономической депрессии в индустриальных странах. Согласно опубликованному докладу нефтяного картеля, потребность в нефти уменьшится в текущем году на 0,58 млн. баррелей в день. В предыдущем январском докладе ОПЕК предсказывала падение мирового спроса лишь на 0,18 млн. баррелей в день.