Большинство украинцев считают газовые договора приемлемыми

Большинство украинцев считают газовые договоренности с Россией приемлемым для Украины результатом.

Как сообщили УНИАН в Киевском международном институте социологии, согласно результатам проведенного опроса, такого мнения придерживаются 45,4% граждан, и еще 5,7% респондентов считают достигнутые договоренности успехом Украины.

В то же время, 33,7% опрошенных назвали газовые договоренности с Россией проигрышем для Украины.

Одной из главных причин газового кризиса 42,2% респондентов называют неспособность Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО договориться с Россией, 28% - желание России установить контроль над украинской газотранспортной системой, 24,3% - прозападную политику Украины, которая вызвала недовольство России, 19,5% - желание России продемонстрировать Европе, что Украина является ненадежным партнером, 18,1% - неспособность премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО договориться с Россией, 15,5% - желание В.ЮЩЕНКО и некоторых политиков из Партии регионов вернуть в схему газовых отношений посредника – компанию «РосУкрЭнерго» (при ответе на этот вопрос респондент мог избрать несколько вариантов - УНИАН).

Согласно результатам опроса, 40,3% граждан считают, что наибольшую ответственность за срыв переговоров о поставках газа в Украину в конце прошлого года несет Президент Украины В.ЮЩЕНКО. Еще 11% респондентов возлагают ответственность на группу народных депутатов от Партии регионов, которых связывают с «РосУкрЭнерго» – Дмитрия ФИРТАША, Юрия БОЙКО, Сергея ЛЁВОЧКИНА.

Среди опрошенных 9,7% граждан возлагают вину за срыв переговоров на премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, 1,7% - на руководителя «Нафтогаза» Олега ДУБИНУ. По мнению 23,6% респондентов, все названные лица виноваты в равной степени.

Киевский международный институт социологии проводил всеукраинский опрос общественного мнения с 29 января по 5 февраля 2009 года. Методом интервью опрошены 1642 респондента во всех областях Украины, в Крыму и в Киеве по репрезентативной выборке для населения Украины в возрасте старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,7% для показателей близких к 50%, 3,2% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 10%, и 1,6% - для показателей близких к 5%.