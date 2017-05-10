Ривненская АЭС после ремонта подключила к сети второй энергоблок

Ривненская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», после проведения среднего планово-предупредительного ремонта подключила к сети второй энергоблок. Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

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«10 мая 2017 года в 6:19 энергоблок №2 (ВВЭР-440) Ривненской АЭС подключен к энергосети после проведения среднего планово-предупредительного ремонта. Ремонт длился 37 суток», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время ремонта были выполнены регламентные работы и ряд мероприятий по модернизации и повышению безопасности блока.

«По состоянию на 8:00 10 мая в работе находятся все 4 энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 2 650 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет», - отметили в пресс-службе, добавив, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации также не было, а радиационное, противопожарное и экологическое состояние на станции и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.