Нефть дорожает на сообщениях о снижении поставок из Саудовской Аравии

Цены на нефть выросли на азиатских торгах среды после сообщений о том, что Саудовская Аравия сократит поставки в регион в рамках борьбы ОПЕК с ростом добычи в США, который может подорвать усилия организации, направленные на прекращение устойчивого перенасыщения рынка.

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Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сократит поставки нефти азиатским клиентам примерно на 7 миллионов баррелей в июне, сказал Рейтер источник, в рамках соглашения ОПЕК об ограничении производства и на фоне снижения страной экспорта для удовлетворения растущего внутреннего спроса на энергоресурсы в летний период.

Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent выросли на 0,45 процента до $48,95 за баррель. Во вторник они сбавили 1,2 процента.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $46,17 за баррель, на 0,61 процента выше предыдущего закрытия.

На предыдущей сессии фьючерсы на WTI также потеряли 1,2 процента.

Хотя цены на нефть выросли сразу же после заключения ОПЕК соглашения о сокращении добычи в первой половине 2017 года, в последние недели котировки оказались под давлением из-за роста производства в США.

Теперь многие ждут отсрочки прогнозируемых сроков восстановления равновесия на рынке нефти.

Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в понедельник сказал, что ждет продления соглашения о сокращении добычи до конца этого года или дольше. Очередная встреча ОПЕК состоится позднее в мае.

Добыча нефти в США в 2017 году, вероятно, вырастет сильнее, чем ожидалось ранее, достигнув 9,31 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 8,87 миллиона баррелей в сутки в 2016 году, сообщило Управление энергетической информации (EIA).