Запорожская АЭС отключила на ремонт пятый энергоблок

Запорожская АЭС, входящая в структуру Национальной энергогенерирующей компании «Энергоатом», отключила от сети пятый энергоблок для проведения среднего планового ремонта на период с 10 мая по 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

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«10 мая 2017 года в 00:01 энергоблок №5 (ВВЭР-1000) Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта. Ремонт продлится 73 суток (до 21 июля)», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, оборудование энергоблоков №1, 2, 4 и 6 ЗАЭС работает без замечаний в заданном режиме.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской атомной электростанции соответствует естественным природным значениям и на 10 мая составляет 8-12 мкР/час. Поступление радиоактивных веществ в окружающую среду не превышает установленных допустимых значений.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году.