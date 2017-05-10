Крупнейшая в Украине государственная газодобывающая компания возьмет кредит у ЕБРР и Европейского инвестбанка

Крупнейшая в Украине государственная газодобывающая компания «Укргазвыдобування» намерена привлечь 76 млн долл. финансирования от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для реализации проекта по увеличению добычи природного газа на существующих скважинах, сообщает пресс-служба ЕБРР.

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Согласно сообщению, реализация проекта по интенсификации добычи, общая стоимость которого составляет 76 млн долл., предполагает закупку компрессорного оборудования, а также установок для капитального ремонта скважин.

Ожидается, что торги по закупке соответствующей техники начнутся в третьем квартале 2017 года.

Как сообщал УНИАН, "Укргазвыдобування" в 2016 году увеличила чистую прибыль в 78 раз – до 12 млрд грн.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом компания увеличила добычу природного газа на 0,5% - до 14,605 млрд куб. м.

В настоящее время компания реализует программу «20/20», которая предполагает наращивание объемов добычи до уровня 20 млрд куб. м газа в год к 2020 году. Общий уровень инвестиций для выполнения этой программы оценивается в 110 млрд грн.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%.