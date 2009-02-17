Цены на нефть на лондонской бирже понизились

Цены на нефть на лондонской бирже в понедельник понизились на фоне неблагоприятной экономической статистики из Японии - третьем в мире потребителе энергоресурсов после США и Китая, сообщает агентство Bloomberg.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 1 доллар - до 44,81 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) торги в понедельник не проводились в связи с празднованием в США Дня президентов, приуроченного к дню рождения Джорджа Вашингтона.