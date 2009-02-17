В газовом споре нет победителей

Россия не использовала январские перебои с поставками природного газа через Украину как экономическое или политическое оружие против Европы, говорится в докладе экспертов влиятельного британского Оксфордского института энергетических исследований, сообщает РИА Новости.

Из-за неурегулированных вопросов транзита российского газа через территорию Украины в начале января возникли перебои в энергоснабжении целого ряда стран Европы. Поставки газа были восстановлены после подписания двух новых контрактов о продаже и транзите газа между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" в присутствии премьеров двух стран.

Более чем 60-страничный доклад, посвященный всесторонней оценке российско-украинского газового спора января 2009 года, стал первым масштабным академическим исследованием этого вопроса. Менее чем за месяц он был подготовлен тремя экспертами института - Саймоном Пирани, Джонатаном Стерном и Катей Ефимовой.

Спор без победителей

Главный вывод доклада - ни одна из сторон не вышла из газового спора победителем.

"В кризисе не было победителей, только проигравшие, и, за исключением ряда европейских энергетических компаний и некоторых европейских глав государств, ни одна из вовлеченных сторон не набрала в результате каких-то значительных "очков", - отмечается в исследовании.

По мнению авторов исследования, кризис продемонстрировал, что "обе стороны потеряли контроль над их двусторонними газовыми отношениями, и ни Европейский Союз, ни Договор Энергетической хартии не сыграли решающей роли в разрешении спора".

Доклад напоминает, что представители европейских энергокомпаний, по поручению своих правительств сформировавшие группу мониторинга и нашедшие ресурсы для временного замещения недостачи экспортного газа, "создали условия для подписания новых контрактов".

Российский газ - не оружие против Европы

"Мы не верим, что часто упоминаемое желание российского правительства использовать энергетику как экономическое или политическое "оружие" против европейских стран сыграло какую-либо роль в этом кризисе", - четко и недвусмысленно заявляют авторы доклада.

На основе имевшейся в их распоряжении информации, Пирани, Стерн и Ефимова делают вывод о том, что "юридические и контрактные аргументы "Газпрома" оказываются самыми сильными".

"Но гораздо более важен вопрос о том, почему обе стороны позволили этому спору разрастись до момента, когда 20% европейского газа оказалось отключено на две недели посреди зимы", - подчеркивают авторы доклада.

В итоге, по их словам, "Газпром" потерял 1,5 миллиарда долларов из-за недополучения платежей и необходимости уплаты штрафов за сорванные поставки, а "сорокалетняя репутация России как надежного поставщика газа и Украины как надежного транзитера пострадали и, возможно, уже невосстановимы".

Будущее за диверсификацией поставок

Тем не менее в краткосрочной перспективе, как считают эксперты из Оксфорда, ситуация вряд ли изменится, тем более что Россия и Европа остаются взаимозависимыми игроками на газовом рынке как продавец и покупатель природного газа.

"Европейские компании имеют долгосрочные контракты на импорт российского газа, многие из которых рассчитаны на 15-25 лет вперед, и по этим контрактам не существует легальной основы значительного уменьшения объемов поставок", - напоминают авторы исследования.

События этой зимы еще более четко обозначили необходимость дальнейшей диверсификации европейского газового рынка, причем, как указывается в выводах исследования, она будет проходить по двум направлениям.

Во-первых, это диверсификация поставок из России в обход наземного украинского транзита в ближайшие годы.

"Как бы ни хотели этого европейские партнеры, в ближайшие несколько лет избежать ухода от российского газа им не удастся. Что может быть достигнуто - так это создание путей доставки в обход Украины через трубопроводы "Северный поток" и "Южный поток", которые к 2015 году и даже возможно раньше смогут значительно уменьшить важность российско-украинских отношений для европейских потребителей газа", - отмечают эксперты.

Во-вторых, это диверсификация источников самих поставок и уменьшение в них удельной доли российского газа в ближайшие 10-20 лет.

"Возможно, что эти варианты будут включать в себя негазовые альтернативы, а также поставки газа в Европу не из России и не через Россию. Степень и скорость реализации таких альтернатив в 2020-е годы покажет нам, какой ущерб в Европе данный кризис нанес имиджу газа в целом и российского газа в частности", - заключили британские энергетические эксперты.